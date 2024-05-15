В возрасте 42-х лет умерла известная певица и актриса Мелани Рено

Умерла 42-летняя актриса и певица Мелани Рено. Семь лет назад ей диагностировали рак в четвертой стадии, и все это время она пыталась с бороться с болезнью. Об этом сообщает Lapresse.

Коллеги артистки подтвердили ее смерть. Мелани не стало 14 мая в госпитале в Квебеке. В больнице Рено провела последние дни своей жизни, так как находилась в критическом состоянии. Летом 2023 года выяснилось, что рак дал метастазы в мозг.

Отметим, что Мелани в основном была популярна в Канаде, но ее творчество любили и в Европе. Свой путь на сцену она начала в нулевых. Тогда она выпустила свой дебютный сингл, а в 2002 году впервые дала живое выступление. Кроме того, Рено также пробовала себя в театре и активно развивала актерские способности.

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