Произошло сильное кровотечение: журналист Максим Кононенко скоропостижно скончался в 53 года

Известный в России журналист Максим Кононенко скоропостижно скончался. Он ушел из жизни на 54-м году. О кончине работника СМИ сообщил Пятый канал.

Корреспонденты связались с братом Кононенко. В беседе с ними мужчина подтвердила информацию о смерти родственника.

По данным Telegram-канала Baza, Максиму стало плохо в деревне. После этого с внутренним кровотечением его доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти журналиста, но их старания оказались тщетны.

Telegram-канал Mash уточняет, что у Кононенко произошло сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода.

В 2000-х был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на НТВ. В последние годы жизни Кононенко вел авторские колонки в РИА Новости и RT, а также рубрику «Взгляд Максима Кононенко» на радио «Вести FM». Кроме того, некоторые читатели знают журналиста как мистера Паркера из Живого Журнала.

Ранее сообщалось о смерти лауреата Нобелевской премии по литературе Элис Энн Манро. Ее также называли мастером коротких рассказов.