В возрасте 34 лет умер рэпер Rich Homie Quan. Об этом сообщает Афиша Daily.

О смерти 34-летнего рэпера из Атланты Rich Homie Quan рассказал судмедэксперт округа Фултон. Причина смерти пока не установлена, дата вскрытия тела назначена на эту пятницу.

Rich Homie Quan выпустил несколько хитов, среди которых «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)» и «Type of Way». В 2015 году его сингл достиг 19 строчки в рейтинге Billboard Hot 100.

Добавим, рэпер был замешан в скандале — в 2017 году его арестовали по подозрению в употреблении наркотиков в США. Однако вскоре дело закрыли.

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