Умер в 87 лет австралийский телеведущий Тим Боуден

В Австралии скончался популярный телеведущий Тимоти (Тим) Боуден. В августе ему исполнилось 87 лет.

Официальная причина смерти журналиста не раскрывается. Также нет данных о том, где состоятся похороны.

Боуден окончил университет в Тасмании, получив степень бакалавра искусств. После учебы он отправился в Великобританию, где работал продюсером и радиоинтервьюером на Тихоокеанской службе BBC. Три года спустя Боуден вернулся в Тасманию и присоединился к телеканалу ABC, где и проработал до конца своей долгой карьеры журналиста.

С детства его интересовала документалистика, которой он увлекся, пробираясь в 1950-е годы в последний ряд театра в Хобарте, чтобы посмотреть кинохронику. В те годы телевидение еще не стало обычным явлением в домах.

Карьера Тима Боудена на телевидении началась в 1970-х годах. Он стал ведущим новостей, а после перешел работать в исторические программы и документальные сериалы. Одним его его самых популярных проектов стала серия фильмов об исследованиях австралийцев в Антарктике.

Наибольшую известность Боудену принесло телешоу Backchat, выходившее в эфир в 1986–1994 годах.

В 1994 году Боуден был награжден Орденом Австралии за заслуги в области общественного вещания.

В последние годы жизни журналист продолжал вести блог, писать и путешествовать на своем полноприводном автомобиле Penelope, сообщает портал ABC News.

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