Режиссер «Астерикса и Обеликса» Тирар умер после пересадки костного мозга

В Париже умер режиссер «Астерикса и Обеликса в Британии» и «Маленького Николя» Лоран Тирар. Ему было 57 лет.

Как пояснил Le Monde агент Тирара, режиссер умер из-за продолжительной болезни. Ему не удалось справиться с недугом.

В 2012 году у режиссера выявили рак. Врачи сделали Тирару операцию по пересадке костного мозга. Однако болезнь все же распространилась в другие органы.

Тирар родился в 1967 году. Будучи маленьким, увлекался кино — особенно ему нравились фильмы Стивена Спилберга. После школы он изучал кинопроизводство в Нью-Йорке. Вернувшись во Францию, работал кинокритиком. С 1999 года начал снимать короткометражные фильмы.

Дважды Тирар был номинирован на премию «Сезар» — национальный аналог «Оскара». В его фильмографии около 20 фильмов. Наиболее известные из них: «Астерикс и Обеликс в Британии» с Депардье, «Маленький Николя», «Мольер».

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