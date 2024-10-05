В возрасте 34 лет умер австралийский певец Джек Колвелл. Об этом сообщает «Российская газета».

Певец, автор песен и инструменталист Джек Колвелл скончался не дожив 19 дней до своего 35-го дня рождения. Накануне смерти он разместил в соцсетях анонс второго альбома, пообещав, что его выход уже «не за горами». Причина смерти певца не раскрывается.

Известно, что друзья Колвелла подтвердили журналистам печальные новости о его уходе.

Джек Колвелл родился в 1989 году. В 2015-м его песня Don’t Cry Those Tears возглавила австралийский чарт. В 2020 году он выпустил первый сольный альбом.

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