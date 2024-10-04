На могиле Евгения Осина в день его 60-летия произошла уникальная ситуация

Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия и муза артиста Елена рассказали об уникальной ситуации на его могиле в день 60-летия. Выяснилось, что к большому букету прилетела оса, которая была символом и «фирменным знаком» исполнителя.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Осин умер 6 лет назад. Его близкие пришли почтить память музыканта на могилу на Троекуровском кладбище.

Елена и Анастасия принесли букет роз с лентой от поклонников. Несмотря на пасмурную и холодную погоду, к цветам прилетела оса.

«Когда мы поставили цветы в вазу, к букету неожиданно прилетела оса. Но дело в том, что именно оса для Евгения являлась символом, неким фирменным знаком», - поделились Елена и Анастасия.

Они отметили, что у Осина была чашка с изображением этого насекомого. Певцу также дарили магниты с осами.

«Мы все были шокированы таким совпадением», - признались женщины.

Осин состоял в отношениях с Еленой много лет. У нее была дочь – певец принял девочку как родную.

Ранее адвокат Сергей Жорин призвал спасать балерину Анастасию Волочкову, чтобы она не повторила судьбу Осина.