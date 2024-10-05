Через месяц ей должно было исполниться 83 года: скончалась главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова

Татьяна Папорова, которая много лет трудилась на посту главного редактора «Союзмультфильма», ушла из жизни. Через месяц ей должно было исполниться 83 года, передает mk.ru.

По данным СМИ, Папорова скончалась в своей квартире в Останкино. Главред умерла накануне, 4 октября, утром. Обстоятельства и причины случившегося пока не разглашаются.

Папорова занималась должность главного редактора студии «Союзмультфильм» с 2006 года. Она руководила созданием множества известных мультфильмов. Так, она приложила руку к выходу «Ну, погоди!», «Винни-Пуха», «Чебурашки», «Бременских музыкантов».

Ранее сообщалось о смерти советского мультипликатора Марины Восканьянц. Ей было 90 лет. Создательница мультфильма «Жил-был пес» ушла из жизни ночью. У нее были проблемы, связанные с изношенностью сосудов.