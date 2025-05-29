Умер актер Александр Лисицын

Умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет карельский актер Александр Лисицын. О печальном событии сообщили в Театре драмы Карелии «Творческая мастерская», одним из мастеров-основателей которого был актер.

Причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь. В некрологе театра отмечается, что за свою карьеру Лисицын создал более сорока ярких сценических образов.

Зрителям он также запомнился по ролям в популярных сериалах: Дональд Донован в «Не ссорьтесь, девочки», полковник Арнаутов в «Ментовских войнах».

Информация о дате и месте прощания с артистом будет объявлена дополнительно. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Лисицына.

Ранее мы писали о том, что актера из «Солнечного удара» Алферова похоронили спустя два месяца после смерти.

Также стало известно о том, что актер Виктор Галкин попал в больницу накануне смерти.