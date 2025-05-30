Ушел из жизни легендарный разведчик Геннадий Юшкевич

На 98-м году жизни скончался выдающийся советский разведчик Геннадий Юшкевич. Об этом 30 мая сообщили в соцсетях Министерства обороны Республики Беларусь.

«Коллегия министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью», — говорится в сообщении.

Юшкевич вошел в историю как самый молодой боец легендарной разведгруппы «Джек». В июле 1944 года его подразделение было заброшено в тыл врага на территорию Восточной Пруссии, где вело разведывательную деятельность в непосредственной близости от ставки Гитлера «Волчье логово».

За боевые заслуги разведчик был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени и II степени.

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