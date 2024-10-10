В Великобритании умерла выжившая в Освенциме писательница Лили Эберт. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Великобритании умерла писательница Лили Эберт на 101-м году жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Она стала одной из основательниц Центра выживших жертв холокоста в Великобритании. Также Эберт выпустила книгу «Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше».

«Выжившая в Освенциме Лили Эберт скончалась в возрасте 100 лет», — пишет источник.

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