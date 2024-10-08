В возрасте 86 лет умер бывший глава Chanel Ари Копельман. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Американский бизнесмен и филантроп Ари Копельман скончался 8 октября на 87-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. У Копельмана остались двое детей и шестеро внуков.

Ари Копельман начинал работать в компании Procter & Gamble. После этого он более 20 лет отработал в рекламной фирме Doyle Dane Bernbach. Там он сотрудничал с такими компаниями, как Heinz Ketchup и Chanel. После успешных рекламных компаний, в Chanel заинтересовались специалистом и наняли его на пост президента и главного операционного директора.

В итоге под руководством Копельмана Chanel начал зарабатывать миллиарды долларов. Предприниматель сделал упор на парфюмерию и помог выпустить арматы Coco, Coco Mademoiselle, Chance, Allure, Allure for Men, Cristalle, Egoiste и Egoiste Platinum.

Ранее мы писали о том, что умерла сыгравшая в фильме Михалкова «Очи черные» актриса Мартинес.