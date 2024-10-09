От рака умер 89-летний экранный отец Шеннен Доэрти Николас Прайор

Экранный отец Шеннен Доэрти Николас Прайор умер от рака. О смерти актера сообщил его друг Джон Линдстром в соцсети.

7 октября скончался 89-летний Николас Прайор. Последние дни жизни он провел в своем доме в Северной Каролине. Известно, что Николас боролся с раком, но недуг оказался сильнее.

«Ник скончался в окружении любящих родных. Он был наставником, собеседником, которому доверяли. И он был одним из самых забавных людей, с которыми вы могли надеяться провести время за бутылкой хорошего вина и отличной едой. Я буду ужасно скучать по нему, как и по его прекрасной жене Кристине, его дочери Стейси и двум внукам, Гасу и Аврил», — написал друг умершего.

В его фильмографии есть такие проекты, как «Маленький домик в прериях», где он сыграл отца героини Шеннен Доэрти, «Беверли-Хиллз, 90210», «Доктор Сон».

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