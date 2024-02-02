В Ульяновске скоропостижно умер заслуженный артист РФ Иван Шилов. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу местной филармонии.

1 февраля 2024 года скоропостижно умер концертмейстер симфонического оркестра. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания с умершим.

Известно, что Шилов работал в местной филармонии с 1988 года. В течение нескольких лет он руководил ансамблем «Волга-брасс». Также музыкант являлся концертмейстером группы тромбонов в Ульяновском государственном академическом симфоническом оркестре. Помимо этого, Шилов занимался преподавательской деятельностью на факультете культуры и искусства.

«Коллектив Ленинского мемориала скорбит о безвременной кончине Ивана Николаевича и выражает глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщили в пресс-службе филармонии.

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