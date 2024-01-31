Умерла театральный критик и журналистка Агата Томасевич

Журналистка, редактор и театральный критик Агата Томасевич ушла из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает польский портал Onet.

Смерть Томасевич подтвердили ее коллеги и друзья. Журналистка умерла внезапно по неизвестной причине. СМИ пишут, что «ничего не предвещало».

«С болью сообщаем о смерти нашей редакционной коллеги Агаты Томасевич. Агата была выпускницей факультета театральных знаний Варшавской театральной академии», — пишет издание.

В публикации сказано, что Томасевич писала «грамотно и блестяще», а интервью брала «компетентно и познавательно».

У журналистки было немало наград. Она была уважаемым обозревателем в Польше.

Напомним, ранее ушла из жизни бродвейская актриса Чита Ривера. Подробности читайте в этой статье.