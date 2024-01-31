Опубликовано 31 января 2024, 16:45
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Умерла театральный критик и журналистка Агата Томасевич
Театральный критик и журналистка Агата Томасевич умерла в 33 года.
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Журналистка, редактор и театральный критик Агата Томасевич ушла из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает польский портал Onet.
Смерть Томасевич подтвердили ее коллеги и друзья. Журналистка умерла внезапно по неизвестной причине. СМИ пишут, что «ничего не предвещало».
«С болью сообщаем о смерти нашей редакционной коллеги Агаты Томасевич. Агата была выпускницей факультета театральных знаний Варшавской театральной академии», — пишет издание.
В публикации сказано, что Томасевич писала «грамотно и блестяще», а интервью брала «компетентно и познавательно».
У журналистки было немало наград. Она была уважаемым обозревателем в Польше.
Напомним, ранее ушла из жизни бродвейская актриса Чита Ривера. Подробности читайте в этой статье.