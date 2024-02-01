Умерла 66-летняя заслуженная артистка РФ Фарида Муминова. Об этом сообщает Магнитогорский академический драматический театр, в котором актриса служила долгие годы.

31 января 2024 года не стало Фариды Муминовой. По информации источника, в последние годы жизни актриса боролась с тяжелой болезнью. При этом в театре не стали называть ее точный диагноз. Также пока не уточняется, где пройдет церемония прощания.

«Фарида Шамильевна скончалась после тяжелой болезни в возрасте 66 лет, оставив после себя наследие исключительных ролей, сыгранных ею в театре и кино», — сообщил источник.

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