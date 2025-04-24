В Уфе после болезни умер 58-летний музыкант и композитор Айрат Халиков. Об этом сообщает портал Башинформ.

22 апреля ушел из жизни Айрат Халиков. Что стало причиной смерти — не уточняется. По словам его коллег, музыкант долгое время боролся с болезнью. Похороны прошли в деревне Амирово Стерлибашевского района.

Умерший работал в Уфимском татарском театре «Нур», в Башкирском фольклорном коллективе «Ядкар» Башгосфилармонии и в центре творческой молодежи «Нурлы» Уфы.

С 1998 по 2023 год он руководил театром студии «Ай-Рад», где занимался концертной деятельностью и создавал аранжировки и записи.

В 2008 году Айрат получил звание заслуженного артиста Республики Татарстан.

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