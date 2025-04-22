Умер в возрасте 91 года казахстанский писатель Аким Тарази

Умер известный казахстанский писатель Аким Тарази. Ему был 91 год. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Аким прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив богатое литературное наследие. По его словам, писатель хранил верность нравственным идеалам, за что его ценила творческая интеллигенция.

Причина смерти автора художественных произведений не сообщается.

К слову, Тарази всю свою жизнь посвятил развитию национальной литературы. Он работал учителем, редактором журнала «Ара» и параллельно публиковался. Среди самых известных его произведений — «Путь к черной звезде», «Возмездие», «Хороший человек» и другие. Кроме того, писатель создавал сценарии для фильмов.

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