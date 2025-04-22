Журналист и музыкальный критик Владимир Ойвин умер на 84-м году жизни

Журналист, музыкальный критик Владимир Ойвин скончался на 84-м году жизни. О его смерти сообщает портал ClassicalMusicNews.Ru.

Владимир Ойвин родился в 1941 году в Кемерово, куда эвакуировали его родителей, инженеров-энергетиков. Спустя два года семья вернулась в Москву, и Владимир продолжил их дело, поступив в Московский энергетический институт.

До 1987 года проработал во Всесоюзном теплотехническом институте, откуда ушел после аварии на Чернобыльской АЭС. После устроился на работу во Всесоюзное музыкальное общество. Со временем Владимир Ойвин стал одним из самых известных музыкальных журналистов и критиков. Он регулярно писал стать для журналов «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыка и время» и других. Входил в Экспертный совет Московской филармонии.

В 1990 году основал портал «Христианские новости» — первое легальное религиозное информационное издание в СССР.

Прощанием и кремация с Владимиром Ойвиным прошли 18 апреля.

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