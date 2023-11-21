В Тюмени умер 37-летний блогер-дальнобойщик Калян86 от остановки сердца. Об этом сообщает издание Kp.ru.

О смерти Николая Галенко рассказали его друзья в соцсети. Как выяснилось, блогер скончался от остановки сердца. По словам друзей, он пил много энергетических напитков и мало спал. Его тело было найдено в квартире 20 ноября.

«К большому сожалению, Николая больше нет», — сказано в личном блоге Николая.

Галенко родился в Тюменской области. Там он с 18 лет работал водителем. Николай стал известен благодаря роликам, в которых он рассказывал о жизни дальнобойщиков.

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