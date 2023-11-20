В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умерла писательница Нина Катерли. Об этом сообщает Telegram-канал ВишНевскоеВремя.

20 ноября стало известно о смерти бабушки режиссера Евгении Беркович. Нина Катерли умерла в возрасте 89 лет. Что стало причиной ее кончины — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Напомним, что писательница родилась 30 июня в 1934 году. Ее мать была прозаиком и журналистом, отец — писателем-документалистом, участником Великой Отечественной войны.

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