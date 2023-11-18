Народная артистка России Любовь Шишханова умерла после тяжелой болезни

Умерла народная артистка России, солистка-органистка Ярославской филармонии Любовь Шишханова. Ей было 76 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой боролась артистка.

Любовь Шишханова более 50 лет прослужила в филармонии и внесла огромный вклад в развитие культуры в Ярославской области. Она являлась лауреатом премии им. Л. В. Собинова.

Артистка часто гастролировала по России и странам СНГ. В ее репертуар входили классические произведения композиторов пяти столетий.

Любовь Шишханова родилась в Казахстане и после окончания музыкальной школы в Куйбышеве поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 1972 году стажировалась в Чехословакии, В 1975 году в Германии изучала органостроение на фирме Sauer. В период с 1990 по 1994 год занималась в Кёльне у дирижера Михаэля Шнайдера, сообщает «Вечерняя Москва».

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