В Тольятти после продолжительной болезни умерла общественный деятель Вавилина

В Тольятти на 64-м году жизни умерла общественный деятель Ольга Вавилина. О смерти сообщает телеканал «Тольятти 24».

30 июня после продолжительной болезни скончалась Ольга Вавилина. Точный диагноз умершей не разглашается. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

С 1999 года Ольга занималась развитием библиотечной системы города и была руководителем проектов, в рамках которых издано более 35 книг. Также она являлась членом оргкомитета и вице-президентом Всероссийского песенного фестиваля авторской песни имени В. Грушина.

Умершая принимала активное участие в культурно-просветительской деятельности города и была участником благотворительных спектаклей. С 2023 Ольга года являлась членом Экспертного общественного совета при департаменте культуры администрации Тольятти.

Ранее на 65-м году жизни скончался якутский продюсер и композитор Валерий Шадрин. Известно, что композитор боролся с болезнью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ушел из жизни 85-летний народный артист России Леонид Смирнов.