После тяжелой болезни умер 85-летний народный артист России Леонид Смирнов

После тяжелой болезни умер народный артист России Леонид Смирнов. О смерти сообщил композитор Филипп Кольцов в соцсети.

29 июня ушел из жизни 85-летний вдовец Миры Кольцовой. Известно, что Смирнов долгое время боролся с болезнью, однако его точный диагноз не стали называть. Прощание с музыкантом состоится 2 июля в траурном зале Николо-Архангельского крематория. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Мирой Кольцовой.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался народный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля «Березка» Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой и мой отчим. Светлая память!» — написал Филипп.

Умерший пришел в ансамбль «Березка» в 1967 году. Долгое время он был баянистом, а затем стал солистом. В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

В августе 2022 года он похоронил Миру Кольцову, которая была ведущей солисткой ансамбля «Березки» больше 20 лет.

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