На 65-м году жизни скончался якутский продюсер и композитор Валерий Шадрин

В возрасте 64 лет ушел из жизни якутский композитор и продюсер Валерий Шадрин. Об этом сообщает Sakhalife.ru.

Заслуженный деятель искусств Республики Саха умер в больнице села Намцы после непродолжительной болезни. По некоторым данным, причиной ухудшения здоровья композитора стала смерть его сестры в марте 2025 года и финансовые проблемы.

Министерство культуры и духовного развития Якутии выразило глубокое соболезнование семье и коллегам по поводу скоропостижной кончины композитора.

Валерий Филиппович родился в 1960 году в Якутске. В 1989 году успешно окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Композитор стал автором уникальных музыкальных произведений. Среди его работ две симфонии и несколько балетов, таких как «Лолита» (В. Набоков), «Каштанка» (А. Чехов), «Семь портретов якутских женщин» (А. Кулаковский), «Сэвэки» (по мотивам эвенкийского фольклора, либретто Н. Калитина) и другие.

К слову, за единственный в мире балет «Лолита» Шадрин стал почетным членом Дома-музея В. Набокова в Санкт-Петербурге.

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