В Тольятти на 83-м году жизни умер народный артист России Евгений Князев. О смерти актера сообщила пресс-служба театра «Колесо».

23 октября 2024 года ушел из жизни 82-летний Евгений Князев. Что стало причиной смерти — не уточняется. Церемония прощания пройдет 25 октября с 14.00 до 15.00 на большой сцене тольяттинского драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова.

Умерший — один из создателей театра «Колесо». За 36 лет работы в театре он сыграл более 40 ролей. В 1993 году ему присвоили звание народного артиста России.

«Его уход – невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — сказано в некрологе.

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