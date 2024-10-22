Умер в возрасте 69 лет крымский политик Валерий Ильичев

Умер крымский политик и общественный деятель Валерий Ильичев. Ему было 69 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о том, где он будет похоронен.

«Замечательный, яркий и талантливый человек, он был одним из руководителей Русской общины Крыма», - говорится в некрологе организации, который приводит РИА Новости.

Валерий Ильичев в августе 1971 года поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. В 1990 году окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета.

В 2006 году был избран депутатом Симферопольского городского Совета V созыва. При участии Ильичева в Симферополе было создано несколько скверов.

С 2014 по 2024 годы – депутат Симферопольского городского совета Республики Крым I и II созывов.

Ранее в Ташкенте умерла российская журналистка Инесса Паперная. Девушку нашли мертвой в номере отеля.