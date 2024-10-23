Умер в возрасте 67 лет актер из сериала «Пепел» Сергей Белый

Умер актер Сергей Белый, снявшийся в детективной исторической саге «Пепел». Ему было 67лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Артиста не стало еще 7 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Его похоронили в Перми.

Свою дебютную роль Белый сыграл в 2013 году в двухсерийном фильме «Испытательный срок».

В 2015 году работал на съемках сериала «Гастролеры» вместе с Максимом Авериным, Алексеем Воробьевым и Ксенией Кутеповой.

Популярность среди россиян Белый приобрел после выхода на экраны сериала «Екатерина. Самозванцы», где он сыграл старого привратника. Главную роль в проекте исполнила Марина Александрова.

В фильмографии актера также «Великолепная пятерка», «Невод», «Свои» и другие проекты, сообщает «Кино-театр.ру»

Ранее умер страдавший болезнью Паркинсона актер из популярного сериала «Спасатели Малибу» Майкл Ньюман. Ему было 68 лет.