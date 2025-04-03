В Тиране после дня рождения умерла актриса фильма «Ленин и мы» Маргарита Ксепа

После дня рождения умерла актриса фильма «Ленин и мы» Маргарита Ксепа. Об этом сообщает «Российская газета».

В Тиране ушла из жизни 93-летняя актриса театра и кино Маргарита Ксепа. Накануне смерти она отметила день рождения. Отмечается, что в последние месяцы умершая жаловалась на здоровье. Ее точный диагноз не называется.

В фильмографии актрисы около 40 проектов. Она снималась в фильмах «Ленин и мы», «Трудное начало», «Не верь мне». В 2023 году вышла последняя картина с ее участием — драма «Пузыри».

На театральную сцену она вышла, будучи школьницей. Актриса играла в постановках по Антону Чехову и Николаю Гоголю.

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