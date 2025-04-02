Ушла из жизни режиссер «Филателии» Наталья Назарова

Ушла из жизни режиссер и педагог ГИТИСА Наталья Назарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора учебного заведения Григория Заславского.

Уточняется, что педагог скончалась в больнице от осложнений, вызванных продолжительной болезнью. На момент смерти ей было 55 лет.

Наталья Назарова появилась на свет 16 ноября 1969 года в подмосковном Раменском. В 1995 году окончила РАТИ-ГИТИС, курс В. Н. Левертова. В качестве режиссера сняла 40 картин, в том числе «Филателию», «Дочь», «Простой карандаш», «Райцентр».

В 2019 году выступила одним из сценаристов «Балканского рубежа». В феврале минувшего года президент РФ Владимир Путин наградил Назарову медалью «За труды в культуре и искусстве».

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