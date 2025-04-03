В Екатеринбурге умерла журналистка и культурный обозреватель Екатерина Шакшина. О смерти Екатерины сообщила экскурсовод Татьяна Мосунова в соцсети.

Умершая 20 лет работала в газете «На смену!» и «Вечерний Екатеринбург». Она писала материалы для выставок, театральных постановок, за что коллеги прозвали ее «голосом культуры».

«Много лет она писала о культуре Екатеринбурга. Как-то несправедливо мало именно так написать о Екатерине Иосифовне. Не преувеличением будет сказать, что она была голосом культуры. Пусть те, кто ее знал, добавят про себя то, за что они ей благодарны», — написала Татьяна в личном блоге.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

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