В Театре сатиры назвали дату похорон Александра Ширвиндта: прошел почти месяц

Похороны народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе Театра сатиры уточнили, что похороны проведут после полудня. Семья артиста изъявила желание, чтобы прощание и погребение прошли в кругу родных, а также сотрудников театра.

Напомним, что мэтра не стало 15 марта, а 18 марта в Театре сатиры состоялось прощание. После этого поклонников интересовал вопрос, почему тело артиста не предано земле. Оказалось, что Ширвиндта кремировали, он сам просил об этом еще при жизни. А похороны назначили на более теплую погоду, пишет PROZVEZD.

«В актерской среде говорят, что родственники Ширвиндта планируют это сделать чуть позже. По всей вероятности, ближе к лету, чтобы провести траурную церемонию при более комфортной погоде», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что после смерти Александра Ширвиндта в Театре сатиры разгорелся скандал. Ведущий и актер Александр Олешко опубликовал пост, после которого стали известны внутренние проблемы между артистами и руководством учреждения.

Также стали известны подробности последних дней жизни оперного певца Евгения Кунгурова. Коллега артиста Сергей Пенкин рассказал, что мужчину кодировали незадолго до смерти. Поэтому в последнее время он не пил и занимался спортом.