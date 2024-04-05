Между труппой и руководством раскол: смерть Ширвиндта раскрыла проблемы Театра Сатиры

В Театре Сатиры есть раскол между труппой и руководством. Проблемы учреждения раскрыла смерть бывшего художественного руководителя, актера Александра Ширвиндта.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Проблемы театра «обнажились» после отмены спектакля «Где мы?...»- единственной постановки, где играл Ширвиндт. Он должен был выйти на сцену 3 апреля, но скончался. Актер Александр Олешко выступил с инициативой не отменять спектакль, но новое руководство ее не поддержало, писал он.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», - пишет издание.

На раскол указывает то, что Олешко был не просто участником спектакля, а являлся фактически его неофициальным продюсером. Именно Олешко уговорил Ширвиндта участвовать в постановке, был соавтором монологов.

При этом в театре рассказали, что памятный вечер состоится 19 июля – к 90-летию Ширвиндта. Однако артисты узнали об этом не от руководства, а из сообщения на сайте театра. Они сообщили, что «никто не информирует, никто не привлекает». В труппе уверены, что все будет сделано за пять дней до вечера.

Издание указывает на еще одну деталь, подтверждающую раскол в учреждении. На поминках 18 марта часть труппы была с дирекцией в Театре Сатиры, но значительное количество актеров отправились в ЦДЛ.

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