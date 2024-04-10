«Имелись проблемы с алкоголем»: певца Кунгурова закодировали перед смертью

Певец Сергей Пенкин заявил, что покойного Евгения Кунгурова закодировали незадолго до смерти. Об этом сообщает Kp.ru.

О смерти знаменитого оперного и эстрадного артиста стало известно 8 апреля. Его тело нашли возле собственного дома. Родные, друзья, коллеги и соседи в шоке от случившегося. По одной из версий, 40-летний мужчина совершил суицид.

Журналисты пообщались с коллегой певца Сергеем Пенкиным. Он признался, что видел Кунгурова недавно, когда участвовал в программе «Романтика романса», которую вел Евгений. Мужчина вспоминает, что артист был в хорошем настроении и не создавал видимость того, что в его жизни может быть что-то не так.

«Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел», — поделился Пенкин.

Сергей отметил, что не сразу поверил в новость о смерти артиста. Ему показалось, что это фейк. Так как Евгений был всегда спокойным человеком, востребованным певцом и прекрасным педагогом.

«Я был знаком с его первой женой. Вторую супругу не знал. Очень жаль, что о некоторых людях пишу и вспоминают уже после смерти», — высказался певец.

Напомним, что у Кунгурова остались двое детей – сын и дочь. Также осталась жена, которая прошлым летом подавала на развод, отмечает Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что отец Евгения Кунгурова назвал истинную причину смерти сына. Он пояснил, что у мужчины была «страшная болезнь».