В Татарстане умер 89-летний композитор и баянист Анвар Шарафеев

В Татарстане умер 89-летний композитор Анвар Шарафеев. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на пресс-службу Минкульта Татарстана.

9 июля стало известно о смерти композитора, педагога, баяниста и общественного деятеля Анвара Шарафеева. Известно, что прощание с умершим пройдет 10 июля на кладбище «Курган».

«Светлая память о талантливом композиторе, баянисте, педагоге навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана.

Известно, что большую часть жизни Анвар посвятил преподаванию: он обучал игре на фортепиано, баяне и мандолине. Также он создал более 200 песен и романсов.

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