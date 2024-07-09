Умер американский актер из «Ангелов Чарли» Даг Шиэн

29 июня скончался американский актер Даг Шиэн, запомнившийся зрителям по участию в сериале «Ангелы Чарли». Ему было 75 лет.

О смерти актера стало известно только накануне. Шиэн скончался мирно в своем доме «в окружении любящей жены», пишет издание People.

Причина смерти артиста не уточняется.

Шиэн впервые появился на экране в 1978 году, сыграв в сериале «Ангелы Чарли». Но его прорывной работой стала роль Джо Келли в мыльной опере «Главный госпиталь», в которой он снимался до 1982 года. В том же году артист был номинирован за свою игру на премию «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в дневном драматическом сериале».

В 1983 году он присоединился к далласскому спин-оффу сериала «Тихая пристань», где сыграл роль репортера Бена Гибсона.

После 1988 года Шиэн снимался в ситкоме NBC «День за днем». Также он появился в картинах: «Макгайвер», «Диагноз Убийство», «Коломбо», «Чирс» и сериале «Бестолковые».

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