Сыграла в более 100 спектаклях: ушла из жизни народная артистка Грузии Кетеван Кикнадзе

Исполнительница роли Бечуни Петрия в фильме «Дата Туташхия» Кетеван Кикнадзе ушла из жизни. Народной артистке Грузии было 85 лет, передает Первый канал.

Журналисты узнали о смерти Кикнадзе от ее близких. За время служения в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили она сыграла в более 100 спектаклях. Среди них принято отмечать «Я вижу солнце», «Восемь любящих женщин», «Тетушка Чарли».

Помимо театра, Кикнадзе снималась в кино. За роль царицы Кетеван в фильме «Клятвенная запись» грузинская артистка была удостоена государственной премии имени Шота Руставели. Также ее заслуги были отмечены Орденом чести в 1999 году.

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