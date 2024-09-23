В Стамбуле во время концерта умер певец Метин Аролат от сердечного приступа. О смерти артиста сообщило зарубежное издание Hurriyet.

Во время концерта в Стамбуле у 52-летнего певца произошел сердечный приступ. После исполнения песни Метин пошел за кулисы, где пожаловался команде на онемение левой руки. Несмотря на плохое самочувствие, он вновь вышел на сцену. Через несколько минут Метин потерял сознание.

В зале находилась медсестра, которая оказала ему первую помощь. Затем артиста госпитализировали в местную больницу. Отмечается, что по дороге в учреждение у него трижды останавливалось сердце. Врачи не сумели спасти его жизнь.

Тело певца было отправлено в его родной город Измир.

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