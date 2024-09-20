В Колумбии умерла после дня рождения комедийная актриса «Толстуха» Фабиола

В Колумбии умерла комедийная актриса Фабиола Эмилия Посада, больше известная как Горда Фабиола – «Толстуха» Фабиола. За день до смерти она отпраздновала свой 61-й день рождения.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что актриса была госпитализирована на несколько дней в клинику в Боготе из-за серьезных проблем со здоровьем. Она скончалась 19 сентября.

Несколько лет Фабиола, весившая 150 килограммов, страдала от диабета, а в 2014 году перенесла операцию на открытом сердце после четырех инфарктов, сообщает Caracol Radio.

«Она была замечательным и нежным человеком, очень отзывчивым. У нее было очень большое сердце, она всегда все организовывала, например, если одноклассник нуждался, именно она организовывала помощь однокласснику», - рассказал о коллеге комик Дон Джедиондо.

Фабиола была одним из самых узнаваемых лиц на колумбийском ТВ, в первую очередь - благодаря шоу Sábados Felices.

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