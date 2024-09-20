Оперировать было уже нельзя: в США умер певец Эвин Агасси, не дожив неделю до 79-летия

В Калифорнии умер певец иранского происхождения Эвин Агасси. Он не дожил неделю до своего 79-летия.

Причиной смерти стала агрессивная опухоль мозга – глиобластома. Эта же болезнь унесла жизнь российской певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.

Известно, что медики диагностировали у Агасси опухоль в июле прошлого года. При этом оперировать певца было уже нельзя – болезнь не поддавалась лечению.

«С большой грустью и тяжелым сердцем мы сообщаем новость о кончине Эвина. В присутствии своей семьи Эвин сделал последний вздох сегодня вечером в 18:49, 17 сентября», - говорится в некрологе семьи артиста.

Эвин Агасси начал карьеру на Национальном иранском радио, исполняя народные персидские песни. В конце 1970-х он эмигрировал в США, где продолжил заниматься творчеством. Он исполнял лирические баллады и записал около 50 альбомов, первый из которых увидел свет в 1967 году, сообщает издание Kurdistan Chronicle.

Ранее в Колумбии умерла после дня рождения комедийная актриса «Толстуха» Фабиола. Ей был 61 год.