В США умер 97-летний сын писателя Эрнеста Хемингуэя Патрик

В 97 лет умер второй сын Эрнеста Хемингуэя Патрик. О смерти сообщил его родственник в соцсети.

Сын Эрнеста Хемингуэя умер в США в своем доме. Патрик был последним прямым наследником одного из самых известных писателей XX века. Из троих детей литератора он ближе всех с ним общался.

«Мой дедушка был настоящим человеком — парадоксальным гением из старого мира, неисправимым мечтателем с научным складом ума. Он говорил на полудюжине языков и ради развлечения решал сложные математические задачи, но его сердце принадлежало литературе и изобразительному искусству», — сообщил родственник умершего.

Патрик родился во втором браке писателя. В качестве распорядителя наследства отца он одобрил переиздания таких произведений, как «Прощай, оружие!» и «Праздник, который всегда с тобой».

Ранее от рака умер 88-летний член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что на 73-м году жизни от деменции умер писатель Майкл Байуотер.