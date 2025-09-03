Опубликовано 03 сентября 2025, 12:131 мин.
От рака умер 88-летний член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, спортсмен долгое время боролся с раком. Точный диагноз не разглашается.
Джордж тренировал с 1972 года по 1994. Он был ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде в 1984 году. Также умерший участвовал в подготовке национальной команды к Играм-1988 в Сеуле.
В 2015 спортсмена включили в Зал славы НБА.
