От рака умер 88-летний член Зала славы НБА и олимпийский чемпион Джордж Равелинг. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсмен долгое время боролся с раком. Точный диагноз не разглашается.

Джордж тренировал с 1972 года по 1994. Он был ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде в 1984 году. Также умерший участвовал в подготовке национальной команды к Играм-1988 в Сеуле.

В 2015 спортсмена включили в Зал славы НБА.

