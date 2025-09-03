На 73-м году жизни от деменции умер писатель Майкл Байуотер

На 73-м году жизни от деменции умер писатель и музыкант Майкл Байуотер. Об этом сообщает «Российская газета».

Английский артист Майкл Байуотер скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали осложнения старческой деменции. Писатель умер еще 24 августа, однако о его смерти стало известно лишь сейчас.

Майкл Байуотер родился в 1953 году в Англии. Он учился в колледже Корпус-Кристи в Кембридже, где сначала изучал медицину, а затем переключился на английский язык. Долгое время мужчина работал журналистом и радиоведущим.

За время работы Байуотер выпустил несколько книг, он также занимался разработкой компьютерных игр и успел сыграть на клавишных с музыкантом Гэри Брукером.

