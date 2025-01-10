В США умер 84-летний советский писатель Мухтар Магауин. О смерти Мухтара сообщил его сын в соцсети.

9 января в своем доме в штате Мэриленд ушел из жизни автор исторического романа о первых связях между казахским и русским народом. Что стало причиной смерти — не уточняется.

«Мой отец покинул этот мир, находясь в своем доме в штате Мэриленд, США, среди своих детей, 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени», — написал наследник писателя.

Мухтар написал исторический роман «Вешние снега», за который получил в 1984 году Государственную премию Казахской ССР имени Абая. В 1996 году ему присвоили звание народного писателя Казахстана. В 1997 он был удостоен международной премии «За заслуги перед тюркским миром».

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