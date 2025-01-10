В Бурятии умер 84-летний поэт и композитор Петр Турусов. Об этом сообщает «Орда Инфо».

На 85-м году жизни скончался член Союза композиторов Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Петр Турусов. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте церемонии прощания.

В 1999 году Турусов начал работать с ансамблем «Степные напевы», где создавал музыкальные произведения на стихи местных поэтов. Многие из его песен обрели статус народных. Среди его известных композиций — «Ода земле», которая стала гимном района.

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