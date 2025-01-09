На протяжении 46 лет он занимался театром: умер заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Стрекалов

Скончался заслуженный работник культуры РФ, директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов. Ему было 66 лет. О кончине деятеля сообщило министерство культуры региона во «ВКонтакте».

Что стало причиной смерти заслуженного работника культуры, пока не известно. О дате прощания со Стрекаловым и месте похорон расскажут чуть позже.

Известный ярославец родился 13 июля 1958 года. На протяжении 46 лет Дмитрий служил в театре. Из них 34 года он возглавлял местный театра кукол. В 2024 году Стрекалов ушел с поста по собственному желанию. За вклад в культуру директор театра он был удостоен высоких наград.

Ранее сообщалось о смерти 66-летнего художника-постановщика Владимира Круглова. Он скончался в Театре имени Вахтангова, куда его вызвали на работу. Мужчина не успел дойти до своего кабинета.