В США умер 83-летний актер из «Рэмбо» и «Универсального солдата» Войо Горич. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на зарубежное издание The Daily Telegraph.

В Лос-Анджелесе умер югославский актер и каскадер Горич на 84-м году жизни. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Горич родился в Боснии и Герцеговине. Там он сыграл несколько мелких ролей. В 41 год артист переехал в США и снялся в популярных фильмах. Он стал известен благодаря таким проектам, как «Рэмбо: Первая кровь 2», «Универсальный солдат», «Русские».

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