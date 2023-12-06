Бразильский комик брат Гил умер в 66 лет от рака

Умер бразильский комик Хайме Гил де Коста, известный как брат Гил. Ему было 66 лет.

Комик снимался в кино, регулярно появлялся на телевидении и в музыкальных роликах. Его отличительной чертой было «ядовитое» чувство юмора. Впервые на экранах зрители его увидели в 2014 году, когда брат Гил сыграл нищего в комедии, сообщает BNN.

Из-за частых драк с полицией юморист ослеп, и у него отслоилась сетчатка.

Брат Гил страдал от рака легких, простаты и мочевого пузыря. Он также перенес инсульт и множественную пневмонию.

Комик ушел из жизни 3 декабря в госпитале Рио. Родственники артиста не сразу сообщили о его смерти.

Напомним, ранее мы писали, что 50-летняя певица и актриса Рона Хартнер умерла от множественного рака. В ее легких нашли пятисантиметровую опухоль, еще семь очагов рака – в мозге.