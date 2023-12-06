Умер 79-летний основатель группы «Wings» Денни Лэйн от болезни легких

Умер 79-летний основатель группы «Wings» Денни Лэйн. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зарубежное издание Ultimateclassicrock.com.

О смерти музыканта рассказала его супруга Элизабет Хайнс. Артист скончался на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с заболеванием легких. Последние недели жизни он провел в отделении интенсивной терапии и был подключен к аппарату ИВЛ. Отмечается, что состояние артиста ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом.

«Я была у его постели, держала за руку и играла для него рождественские песни», — рассказала Элизабет о последних днях музыканта.

Напомним, что Лэйн стал основателем групп «Wings» и «The Moody Blues». После распада первого коллектива он занялся сольной карьерой и выпустил несколько альбомов. В 2008 году вышла его последняя студийная работа.

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