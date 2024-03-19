В США умер 42-летний помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Кольцов

В США умер 42-летний помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Об этом сообщает Telegram-канал ХКСЮ.

На 43-м году жизни умер тренер «Салавата Юлаева». Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Также он проделал большую работу в тренерском штабе команды.

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — сообщил источник.

По информации портала belarushockey.com, Кольцов умер в США.

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